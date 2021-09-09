Başkentteki kuma cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı

Ankara'da sevgilisi Önder Ç.'yi aynı evde yaşadığı nikahlı eşi Seher Ç.'den kıskandığı için öldüren Gülyeşim Kavuştuk'a verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara'da sevgilisi Önder Ç.'yi aynı evde yaşadığı nikahlı eşi Seher Ç.'den kıskandığı için öldüren Gülyeşim Kavuştuk'a verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gerçekleşen olayda nikahlı eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan Önder Ç. sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile yaşadığı tartışma sonrası bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma yürüten emniyet ekipleri, cinayetin Önder Ç.'nin sevgilisi Kavuştuk tarafından işlendiğini ortaya çıkarmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Kavuştuk, sevgilisini eşinden kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Gülyeşim Kavuştuk'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında, olayın yaşandığı esnada Kavuştuk'un darp edilmesi nedeniyle haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandığı belirtildi. TCK'nın 29. maddesindeki 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir' hükmü gereğince Kavuştuk hakkında 15 yıl hapis cezası kararı verildiği ifade edildi.

(Engin Yağcı/iHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı