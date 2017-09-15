Başkentteki Kritik Noktalara Otomatik Yangın Algılama Sistemi

Başkentte çarşı merkezleri, sanayi bölgeleri ve fabrika gibi kritik yerlere itfaiyenin çağrı merkezine yangın ihbarı verebilecek "otomatik yangın algılama sistemi" kurulacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi'nde, söz konusu yerlerde "otomatik yangın algılama sistemi" kurulması için İtfaiye Daire Başkanlığı'na yetki verilmesi konusu karara bağlandı.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, başarılı sporculara ödül verilmesiyle ilgili Başkanlık önerileri de ele alındı.



Almanya'nın Dortmund kentinde 27 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılan "Gençler Güreş Şampiyonası"nda 66 kiloda üçüncü olan ASKİ Spor'lu Murat Fırat'a 15 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödülü verilmesi, teknik direktör Tekin Çağlar'a 3 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödülü verilmesi, antrenör Ersoy Koçak'a da 3 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödülü verilmesi "oybirliği" ile kabul edildi.



- "Ankara balı" üreti·mi·ne desteğe devam



Meclis toplantısında Ankara'da arıcılığın geliştirilmesi ve mevcut yetiştiricilere destek verilerek "Ankara balı" üretiminin artırılması amacıyla yetiştiricelere yüzde 25 katkı payı, yüzde 75 hibe ile boş arı kovanı desteği verilmesi kararı alındı.