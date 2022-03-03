Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi - Haberler

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Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Furkan Gülap - Genel
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Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdiANKARA Başkentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

ANKARA (İHA) - Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi

ANKARA Başkentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı başkenti beyaza büründürürken şehrin yüksek kesimlerinde ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, ana arterlerde yapılan çalışmalar sonucunda sorun teşkil etmezken özellikle Çankaya ilçesinin ara sokaklarında vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı sokaklarda ağaç yıkılmalarına sebep olan kar bazı noktalarda ise araç kazalarına ve kaymalarına sebep oldu.

Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi

Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi

Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Genel

Ankara, kar, Genel, Haberler

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