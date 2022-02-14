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Başkentteki kablo hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentteki kablo hırsızları tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki birçok mahalleden elektrik kabloları çalarak haksız kazanç elde eden iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki birçok mahalleden elektrik kabloları çalarak haksız kazanç elde eden iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keçiören'in 7 farklı mahallesinde çaldıkları elektrik kablolarıyla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen M.S. ve O.K. yakalandı. 21 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlıların 41 bin 600 TL değerinde kablo çaldığı öğrenildi. M.S. ve O.K.'nin emniyette alınan ifadesinde suçlarını itiraf ettiği aktarıldı. Ayrıca hırsızlık olaylarının 21 Ocak tarihinde başlamasına rağmen elektrik dağıtım şirketinin konuyu 9 Şubat'ta polis ekiplerine bildirdikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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