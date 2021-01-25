Başkentteki jeopark alanları ortaya çıkarılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi jeopark alanlarının belirlenmesi ve jeoturizmin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası ile imzalanan "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi" protokolü kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, uzman jeoloji mühendisleri ve akademisyenlerin de katılımıyla zoom üzerinden toplantı düzenlendi.

Beypazarı'ndan Çamlıdere'ye kadar başkentin jeoturizm potansiyeli olduğunu aktaran Ödemiş, Ankara sınırları içerisinde etkin jeoturizm faaliyetlerinin başlatılması, turizm faaliyetlerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve farkındalığın sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Ödemiş, şu bilgileri paylaştı:

"Ankara'nın kültürel tarihi varlıklar kadar zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu biliyoruz. Kentimizde var olan jeolojik potansiyeli ve kültürel mirası ortaya çıkararak korumak istiyoruz. Bu alanlar Kızılcahamam ve Çamlıdere havzasındaki fosilleşmiş alanlardır. Taş orman diye de anılır. Dünyadaki 3-4 tane örnek arasındadır. Libya, Midilli Adası, Amerika ve Madagaskar da var. Bizim bu alanlarımız içinde yaşanmışlıklar var. Fosil ormanlarından kadim uygarlıklar geçmiş. 15 milyon yıl önceki balığın kılçığını görebilirsiniz. Yaşanmışlığın etkisiyle uygarlıkların izlerini görebilirisiniz. Önceliğimiz jeoparkımızı Avrupa jeopark ağına aldırarak, UNESCO'nun miras listesine dahil ederek kültürel zenginliğimizi öne çıkarmak olacak."

Proje hakkında

Projeyle Ankara'da bulunan dünyanın jeolojik geçmişindeki çok önemli bir olayı ya da belli bir zaman aralığını temsil eden, bu özellikleriyle yerkürenin uzun geçmişi için kanıt durumunda olan kaya topluluğu, fosil, mineral, yapı, mağara ya da şelale gibi jeolojik miras niteliğindeki oluşumlar belirlenerek turizme kazandırılması amaçlanıyor.

İmzalanan protokole göre, Kızılcahamam ve Çamlıdere'de belirlenen alanlar içerisinde yer alan jeositler tespit edilecek ve Avrupa Jeolojik Koruma Kurumu kriterleri çerçevesinde raporlar hazırlanacak. Belirlenen bu yapıları içine alan jeoparkların oluşturulması ile UNESCO Global Jeopark ağına alınması için gerekli çalışmalar başlatılacak.

Büyükşehir Belediyesi ve JMO'nun yapacağı bu çalışmaların ardından Ankara, Manisa'da bulunan Kula UNESCO Küresel Jeoparkı'nın ardından Türkiye'deki ikinci jeopark alanına sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen