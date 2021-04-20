Başkentteki hız kesicilerle trafik daha güvenli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentteki hız kesicilerle trafik daha güvenli

Başkentteki hız kesicilerle trafik daha güvenli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi resmi kurum ve okullara yakın yerlerdeki yollara hız kesici yaparak vatandaşın can güvenliğini sağlıyor.

Çankaya Belediyesi resmi kurum ve okullara yakın yerlerdeki yollara hız kesici yaparak vatandaşın can güvenliğini sağlıyor.

Araçlarıyla yola çıkan sürücülerin hız yapmasını engelleyen kasisler yapan Çankaya Belediyesi hem trafik kazalarının önüne geçiyor hem de vatandaşların güvenle yürümelerine vesile oluyor. Hız kesici kasislerin sokak aralarında ve çocuk yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yapılması vatandaşların ve çevre esnafın takdirini de kazanıyor. İhtiyaç duyulan her noktaya hız kesicileri program dahilinde yapıyor.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim için belediyecilikte vatandaşlarımızın memnuniyeti ön plandadır. Onların mutlu, huzurlu ve iyi ki burada yaşıyorum diyebilecekleri bir Çankaya için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sokak aralarında hız yoğunluğunu azaltmak için hız kesici kasisler yapıyoruz. Vatandaşların güvenliği bizim sorumluluğumuzda ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu. - ANKARA

Başkentteki hız kesicilerle trafik daha güvenli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkentteki hız kesicilerle trafik daha güvenli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:55:57. #1.16#

title