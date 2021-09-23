Başkentteki "Engelsiz Kreş" inşaatının yüzde 37'si tamamlandı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek "Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı" projesi kapsamında başlatılan "Engelsiz Kreş" inşaatında yüzde 37 ilerleme sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iştiraklerinden olan PORTAŞ. A.Ş. tarafından 27 Temmuz 2020'de ihaleye çıkılan 3 Mayıs 2021'de inşaatına başlanan Engelsiz Kreş, 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocuklara 2022 yılın ilk aylarında kapılarını açacak.

Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 5 bin 600 metrekarelik alana yapılan "Engelsiz Kreş" inşaatının yüzde 37'si tamamlandı. Enerjisini güneş panellerinden karşılayacak Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı, "Yeşil bina" olarak tasarlandı.

Yağmur sularını depolayarak tekrar kullanıma dönüştürecek kreş, yaklaşık 3 bin 150 metrekarelik kapalı kullanım alanına (2 bin 250 metrekaresi taban alanlı), 2 bin metrekarelik engelsiz çocuk parkına, 350 metrekarelik tarım alanına, 700 metrekarelik avlu ve amfi tiyatro salonuna sahip olacak.

Kapasitesi 300 kişilik olan, az katlı ve yatay mimari kullanılarak "U" şeklinde tasarlanan kreşten engelsiz çocuklar da yararlanabilecek.

"Daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir"

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğlu, inşaat çalışmalarının 4 ay önce başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kreşimizin inşaat ilerleme seviyesi şu an için yüzde 37 oranında. Yapım süresi 12 ay olmasına rağmen daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın yönlendirmesi ile PORTAŞ A.Ş'nin yapımını üstlendiği kreş projemizi bir an önce hizmete açmak için çalışıyoruz. Kreşimizin tüm çocuklarımızın güzel günler geçireceği bir yuva olmasını temenni ediyoruz."