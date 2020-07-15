Başkentteki diplomatik misyonlardan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Başkentteki diplomatik misyonlardan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Başkentteki diplomatik misyonlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkentteki diplomatik misyonlardan
15.07.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:55

Başkentteki diplomatik misyonlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla diplomatik misyonlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve milli birliğin galip geldiği başarısız darbe girişiminin 4. yılında Türkiye Devlet Başkanı'nı, hükümet ve halkını kutluyor, hak ve demokrasi yolunda şehit düşenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır." paylaşımında bulundu.

"Türkiye'nin demokrasisi bizim için değerlidir"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin, anayasal düzen karşıtı ve şiddet içeren 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında demokratik olarak seçilmiş Türk hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Chilcott, darbe girişiminden 5 gün sonra İngiltere'nin o dönemki Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan'ın, Türk hükümeti ve Türkiye'nin demokratik kurumlarıyla dayanışma için Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Bir NATO müttefiki, G20 ortağı ve Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi Türkiye'nin demokrasisi, bizim için değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da "15 Temmuz 2016'da Türk halkı, devlet gücünün birlik ve beraberlikte olduğunu göstermişti. Türkiye'nin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

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