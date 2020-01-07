Başkentteki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
07.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:54
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA