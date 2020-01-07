Başkentteki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Başkentteki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber

Başkentteki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

07.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:54
Başkentteki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler