Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ankara'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

KAZIM KARABEKİR (AA) - Ankara'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Enes Yumuşak'ın idaresindeki 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep Kürekçi'nin kontrolündeki 06 Z 2969 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, caddede park halinde bulunan 5 araca çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen sürücüler Yumuşak ile Kürekçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Alex Teixeira Şenol Güneş Domagoj Vida Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 02:24:57. #1.17#