Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Haşim Caddesi'nde seyir halindeki Semih Tetik idaresindeki 06 FZ 2600 plakalı otomobil, Narlı Caddesi'nden yola çıkış yapan Mert Ozan Taş kontrolündeki 06 BU 0472 plakalı otomobille çarpıştı.
Daha sonra yaralanan sürücü Tetik idaresindeki otomobil, park halindeki 06 EZP 21 plakalı otomobile çarpıp alev aldı.
Araçtan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu ancak çabaları sonuçsuz kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Tetik ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazada, park halindeki 06 C 4409 plakalı servis minibüsünde de maddi hasar oluştu.