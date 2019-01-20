Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobilde maddi hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AG 1777 plakalı araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen 06 AB 5109 ile 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı.

Aynı yönde seyir halindeki 3 araç da fren yapması sonucu kazaya karıştı.

Kazada, 06 AG 1777 plakalı otomobildeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı ayakta tedavi edildikten sonra bir yakını tarafından hastaneye götürüldü.

Kazadan dolayı Atatürk Bulvar'ında Ulus istikametinde trafik kontrollü sağlandı.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA