Başkentte zabıtalara temel eğitim sınavı

Ankara Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde yeni göreve başlayan 50 zabıta memuru, 15 günlük yoğun bir "Hizmet İçi Eğitim Programı'nın" ardından temel eğitim sınavına tabi tutuldu.

Ankara Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde yeni göreve başlayan 50 zabıta memuru, 15 günlük yoğun bir "Hizmet İçi Eğitim Programı'nın" ardından temel eğitim sınavına tabi tutuldu.

Mamak Belediyesi Meclis Salonu'nda pandemi tedbirleri alınarak gerçekleşen sınavda yeni zabıtalar, stres yönetimi, yerel yönetimde iletişim ve halkla ilişkiler, belediye denetimi, cezalar, gıda denetimi, tüketici hakları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konularda aldıkları eğitimlerin ardından yazılı sınavda ter döktü.

Görevleri için eğitim alan zabıtaların sahada vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri için eğitimlerin gerekliliğine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediyeler halkın muhtarlardan sonraki ilk kapısı. Belediye ile bir işleri olduğunda muhatap oldukları personelden ilk istekleri de güler yüz ve çözüm odaklı yaklaşımlardır. Biz personellerimizden önce güler yüzlü olmalarını istiyoruz. Mesleki verimlilik konusunu da eğitim seminerleriyle sürekli destekliyor, kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Zabıta teşkilatının belediyelerde diğer birimlere göre en hassas, dikkatli olması gereken birim olduğunun da altını çizen Köse, zabıtalara önerilerde bulundu. Köse, " Eğer bir vatandaş sizin yanınızdan teşekkür ederek ayrılıyorsa siz kanun ve mevzuata göre doğru kararı vermiş ve vatandaşla doğru bir ilişki kurmuşsunuz demektir. Sizlerden başarılı çalışmalarınız ile zabıta teşkilatına yeni bir dinamizm katmanızı diliyorum. Hepinize başarılar diliyor, vatandaşa da gülümseyen yüzle hizmet etmenizi diliyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı