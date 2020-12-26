Başkentte yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatı önlendi
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Başkentte yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatı önlendi

26.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:36
Başkentte yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatı önlendi

Başkentte, yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine verilen kolilerde yapılan aramalarda 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi.

Başkentte, yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine verilen kolilerde yapılan aramalarda 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel bir kargo firması aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yenimahalle ilçesindeki kargo şirketine yurt dışına gönderilmek üzere bırakılan kolilerde arama yaptı.

Aramalarda, 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi.

Ekipler, kargoyu gönderen İran uyruklu zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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