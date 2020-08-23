Başkentte yurt bahçesinde şüpheli paket paniği
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Başkentte yurt bahçesinde şüpheli paket paniği

ANKARA'da, öğrenci yurdu bahçesi kenarına bırakılan paket, şüphe üzerine çağrılan ekiplerce fünyeyle patlatıldı.

Başkentte yurt bahçesinde şüpheli paket paniği
23.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:56

ANKARA'da, öğrenci yurdu bahçesi kenarına bırakılan paket, şüphe üzerine çağrılan ekiplerce fünyeyle patlatıldı. Paketin boş olduğu görüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun yanında meydana geldi. Bahçe kenarına bırakılan paketi görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanı da önlemlerin alınmasının ardından paketi fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan paketin boş olduğu anlaşılınca yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

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