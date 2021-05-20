Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı
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Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu yakalandı.

Başkentte ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal'inde (AŞTİ) uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
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