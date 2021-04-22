Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı
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Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 62 yabancı uyruklu yakalandı, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 62 yabancı uyruklu yakalandı, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki 53 Afganistan, 6 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara aracılık ettiği belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyrukluların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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