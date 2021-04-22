Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 62 yabancı uyruklu yakalandı, 3 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 62 yabancı uyruklu yakalandı, 3 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki 53 Afganistan, 6 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklulara aracılık ettiği belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyrukluların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan