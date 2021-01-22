Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 36 yabancı uyruklu yakalandı

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak giriş yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Gölbaşı ve Altındağ ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 35 Afganistanlı ve bir Pakistan uyruklu yakalandı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih POYRAZ