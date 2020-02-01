Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Haberler » Güncel » Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Haber

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

01.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:06
Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ilçesi Yükseltepe Mahallesi Caddesi'nde seyreden G. idaresindeki 06 HS 892 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.B'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Meriç G. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

S.B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler