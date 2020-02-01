Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde seyreden Meriç G. idaresindeki 06 HS 892 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.B'ye çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Meriç G. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
S.B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.