Başkentte yollar açık
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Başkentte yollar açık

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:25
Başkentte yollar açık

Altındağ Belediyesi yoğun kar yağışına hemen müdahalede bulunarak, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu.

Altındağ Belediyesi yoğun kar yağışına hemen müdahalede bulunarak, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu.

Meteorolojiden alınan kar yağışı uyarısının ardından ekiplerini hazır hale getiren Altındağ Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan kay yağışına anında müdahale etti. Yağışın etkili olmaya başlamasının ardından tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyu çalıştı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ekiplerin her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti.

"Ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Altındağ'da her türlü koşula karşı ekiplerin daima hazır olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan, Altındağ'da kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz işini çok iyi biliyor. Karla mücadele için dün akşam saatlerinden beri görev başındayız. Mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. - ANKARA

Başkentte yollar açık
Başkentte yollar açık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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