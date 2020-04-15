Başkentte yol yapım çalışmaları Ankara'da asfalt yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kısmi kapatılacak, trafik akışı, kontrollü sağlanacak.

Ankara'da asfalt yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kısmi kapatılacak, trafik akışı, kontrollü sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Çankaya'nın Çiğdem Mahallesi, 1071 Malazgirt Bulvarı - Mevlana Bulvarı (Konya yolu) bağlantısında, 14-16 Nisan'da, Elmadağ'ın Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde de 15-17 Nisan'da 09.00-17.00 saatleri arasında asfalt yapım çalışması yapılacak.

Çalışma yapılan yollar kısmi kapatılarak, trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA