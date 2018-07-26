Yol Kenarına Atılan Kadın Cesedini Görenler Telefona Sarıldı
Ankara'da Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı Akköprü Kavşağı'nda yol kenarına atılan kadın cesedini görenler ekiplere haber verdi.
Başkent Ankara'da yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı Akköprü Kavşağı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI
Üzerinden Lale Ö.B. adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kadının cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, bu kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ekipler, cesedin yol kenarına atılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.
Olay yerinden görüntüler;
YORUMLAR (1)
-
Allah belasını versin kim ne için neden yaptıysa..Cevap Yaz Yayından Kaldır