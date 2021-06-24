Başkentte YKS'ye girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte YKS'ye girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak

Başkentte YKS'ye girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Başkentte, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak.

Başkentte, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav tarihlerinde, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray 06.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Sınava girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenler, sınav belgelerini göstererek, toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: YÜZDE 45 OYUMUZ VAR
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: YÜZDE 45 OYUMUZ VAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte YKS'ye girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:37:46. #1.16#

title