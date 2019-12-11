Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
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Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Başkentte son bir haftada düzenlenen, 4 kilogram skunk ve 38 bin 900 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 45 şüpheli tutuklandı.

11.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:48
Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Başkentte son bir haftada düzenlenen, 4 kilogram skunk ve 38 bin 900 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 45 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi 'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını değerlendiren İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, son bir hafta içerisinden düzenledikleri operasyonlarda, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 38 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirirken, gözaltına alınan 45 zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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