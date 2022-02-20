Başkentte yıkılan gecekondunun altında kalan kişi yaralandı - Haberler
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Başkentte yıkılan gecekondunun altında kalan kişi yaralandı

AA, İsa Toprak - Güncel
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Başkentte yıkılan gecekondunun altında kalan kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yıkılan gecekondunun enkazı altında kalan kişi yaralandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yıkılan gecekondunun enkazı altında kalan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat K, Kale Mahallesi'ndeki kullanılmayan gecekonduya odun almak için girdiğinde bina çöktü.

Enkaz altında kalan Ferhat K'yi, gürültüyü duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri kurtardı.

Bilinci açık ve başında kanama olduğu öğrenilen Ferhat K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Mustafa Yurtaşan, olayı şöyle anlattı:

"Saat 14.00 sularında balkonda otururken bir gürültü duyduk. Kardeşimle koştuk. Buranın yıkılması gerekiyordu ama yıkılmadı. Vatandaşı çıkardık. Kafasında yarıklar vardı. Hastaneye kaldırdık."

Yurtaşan, mahalledeki metruk binaların keşfinin yapılarak yıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.

AA / İsa Toprak - Güncel

Altındağ, Ankara, Güncel, Haberler

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