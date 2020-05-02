Başkentte yeşil alanlara otomatik damla sulama sistemi
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Başkentte yeşil alanlara otomatik damla sulama sistemi

Başkentte yeşil alanlara otomatik damla sulama sistemi
02.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlara otomatik damla sulama sistemi yerleştirerek tasarrufta bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlara otomatik damla sulama sistemi yerleştirerek tasarrufta bulunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Bulvarı Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Ankara Çevre Yolu'na kadar devam eden 14 kilometrelik İncek Bulvarı boyunca refüjlere otomatik damla sulama sistemi yerleştirildi.

Tankerle sulama yerine damla sulama yöntemine geçilmesiyle İncek Bulvarı'nda tankerlerin yakıt, işçi ve şoför maliyetinden 2 milyon 850 bin TL tasarruf sağlanacak.

Kentte, yeşil alanlar dahil bulvar ve caddelerdeki refüjlerde damla sulama yöntemi yaygınlaştırılacak. İncek Bulvarı'ndan sonra Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda da damla sulama sistemini kuracak olan belediye, Ankara genelinde toplam 167 noktada bu sisteme geçecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, damla sulama yöntemi sayesinde su tasarrufunda bulunacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"14 kilometrelik bu hat tankerlerle ve çok yüksek maliyetlerle sulanıyordu. Geçtiğimiz sezon 7 ay boyunca bu alanda 3 bin 360 tanker dolusu sulama yapıldı. Her bir tanker 20 ton su kapasitesine sahip. Bu da 67 bin 200 ton su anlamına geliyor. Biz burayı otomatik damla sulama sistemiyle suladığımız zaman üçte bir oranında bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca tankerlerin yakıt, şoför ve işçileriyle toplam 2 milyon 850 bin TL civarında bir maliyeti vardı. Bu sistemle sağladığımız tasarrufla Ankara halkının paralarını çok daha doğru yerlerde ve yatırımlarda kullanma şansımız olacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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