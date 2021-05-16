Başkentte yeni otobüslerin rengini vatandaşlar belirleyecek
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Başkentte yeni otobüslerin rengini vatandaşlar belirleyecek

Başkentte yeni otobüslerin rengini vatandaşlar belirleyecek
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni alınacak otobüslerin renklerinin vatandaşlar tarafından belirlenmesi için anket yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni alınacak otobüslerin renklerinin vatandaşlar tarafından belirlenmesi için anket yapacak.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde yeni otobüs alımı için 57 milyon avroluk kredi onayının ardından ihale sürecinin tamamlanarak sözleşme aşamasına gelindiği belirtildi ve alınacak otobüslerin renk ve tasarımlarının başkentlilerce belirlenmesinin istendiği ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün, otobüslerin renk ve tasarımlarını belirlemek amacıyla anket düzenleyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örnek tasarımların da vatandaşlarla paylaşıldığı ilk aşamada Başkentlilerden gelecek yeni tasarımlar komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu seçilecek. İkinci aşamada ise seçilen tasarımlar Ankaralıların beğenisine sunularak, bir anket düzenlenecek."

Açıklamada, yeni otobüslerin renk ve tasarımları konusundaki fikirlerini paylaşmak isteyenlerin, bunları 28 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar "basin@ego.gov.tr" adresine A4 formatında çizerek ya da yazılı olarak iletebileceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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