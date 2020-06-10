Başkentte "Yazarlık Atölyesi" kayıtları başladı
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Başkentte "Yazarlık Atölyesi" kayıtları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanal ortamda hizmet veren "Yazarlık Atölyesi" eğitimlerini 20 Haziran'dan itibaren yeniden yüz yüze vermeye başlayacak.

Başkentte
10.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanal ortamda hizmet veren "Yazarlık Atölyesi" eğitimlerini 20 Haziran'dan itibaren yeniden yüz yüze vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Başkent Tiyatroları tarafından ABB TV'nin "www.ankara.com.tr" internet adresi üzerinden verilen yazarlık eğitimlerine yüz yüze katılmak isteyen 18 yaşından büyük kursiyerlerin, 18 Haziran'a kadar internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Yazarlık Atölyesi ile hem boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hem de yazarlık konusunda kendini geliştirerek meslek sahibi olmak isteyen başkentlilere, sosyal mesafe kuralı gözetilerek Başkent Tiyatroları Salonu'nda eğitimler verilecek.

Başkent Tiyatroları dramaturgları Erdal Ozan Metin ve Neşe Karataş Erdil tarafından verilen eğitimlerde, "Dramatik Yazarlık Atölyesi" dersleri hafta içi salı ve perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arasında, "Yazınsal Türler Atölyesi" dersleri ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Yazar adaylarına, 10 kişilik gruplar halinde oluşturulacak sınıflarda 10 hafta süreyle aldıkları eğitim sonucunda katılım sertifikası takdim edilecek.

Meslek olarak yazarlık yapmak isteyen ya da hobi olarak düşünen 18 yaş üstü tüm vatandaşların ücretsiz kayıt olabileceği eğitimler için 18 Haziran saat 17.00'ye kadar "yazarlikatolyesi@ankara.bel.tr" adresine özgeçmişleri ile başvuru yapması gerekiyor.

Eğitimlere katılmak isteyenler ayrıca "0312 507 37 63" numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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