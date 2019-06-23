Başkentte yaz okullarına kayıtlar başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde hizmet veren yaz okullarına kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatilini Ankara'da geçirecek çocuklar ve gençler için eğlenceli ve eğitici aktivitelerin yer alacağı yaz okullarına kayıtlar, 24 Haziran pazartesi günü başlayacak.

Belediyeye bağlı Aile Yaşam Merkezlerinde bulunan Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde açılan yaz okulları, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini profesyonel eğitmenlerle güvenli bir ortamda geçirmesini sağlıyor.

Yaz okullarına kayıt yaptıran çocuklar ve gençler sportif etkinliklerden yabancı dile, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yüzmeye kadar birçok alanda kendini yetiştirme ve yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.

Kentin birçok noktasında bulunan Aile Yaşam Merkezleri, bu hizmetleri 5-24 yaş grubuna ücretsiz sunuyor.

Kimlik fotokopisi ve bir vesikalık fotoğrafla Akyurt, Araplar, Çubuk, Elvankent, Sincan, Yahyalar, Polatlı, Osmanlı, Kazan, Kuşcağız ve Esertepe aile yaşam merkezlerine başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA