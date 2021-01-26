Başkentte yayalar için 10 yeni üst geçit yapılacak

Ankara şehir merkezinde yapımı yıl içerisinde bitirilmesi planlanan 10 yaya üst geçidin ihale süreci tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yayalara güvenli ulaşım ve konforlu geçişi sağlamak amacıyla "10 adet yaya üst geçit yapım işi" ihalesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık maliyeti 28 milyon 470 bin Türk Lirası olan ihalede 8 firma teklif sundu.

İhalenin tamamlanmasıyla bu yıl bitirilmesi planlanan yaya geçitlerinin yapılacağı yerler şunlar:

"Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) Hayalpark Sitesi önü, Turan Güneş Bulvarı üzeri 578. Sokak kesişimi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul yolu) Hidromek hizası, Batı Bulvarı 2026. Cadde, Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü, Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü, Samsun yolu ASKİ Su Deposu önü, Konya Yolu Hacıbaba önü ve Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) Kentpark önü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak