Başkentte yayalar için 10 yeni üst geçit yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkentte yayalar için 10 yeni üst geçit yapılacak

26.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:22
Başkentte yayalar için 10 yeni üst geçit yapılacak

Ankara şehir merkezinde yapımı yıl içerisinde bitirilmesi planlanan 10 yaya üst geçidin ihale süreci tamamlandı.

Ankara şehir merkezinde yapımı yıl içerisinde bitirilmesi planlanan 10 yaya üst geçidin ihale süreci tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yayalara güvenli ulaşım ve konforlu geçişi sağlamak amacıyla "10 adet yaya üst geçit yapım işi" ihalesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık maliyeti 28 milyon 470 bin Türk Lirası olan ihalede 8 firma teklif sundu.

İhalenin tamamlanmasıyla bu yıl bitirilmesi planlanan yaya geçitlerinin yapılacağı yerler şunlar:

"Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) Hayalpark Sitesi önü, Turan Güneş Bulvarı üzeri 578. Sokak kesişimi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul yolu) Hidromek hizası, Batı Bulvarı 2026. Cadde, Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü, Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü, Samsun yolu ASKİ Su Deposu önü, Konya Yolu Hacıbaba önü ve Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) Kentpark önü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte yayalar için 10 yeni üst geçit yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:30:19. #1.14#
title