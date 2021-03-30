Başkentte "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ankara'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ankara'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

Türkiye genelindeki uygulama çerçevesinde, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin, yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Başkentte de yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına yönelik Bağlıca İlköğretim Okulunda jandarma personeli tarafından genel trafik kuralları ve trafikte yaya önceliği hakkında bilgi verildi.

Okul bahçesine kurulan karayolu parkuru ve yaya geçidinde senaryo gereği yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar anlatıldı.

Öğrenciler, "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" ve "Önce yaya" yazılı pankartlar taşıdı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla, "Yayalar kırmızı çizgimiz" sloganıyla bu algıyı geliştirmek için öğrencilere Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 200 bin personelin eğitim verdiğini bildirdi.

Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin düzenlendiğini anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yaklaşık yüzde 38 oranında 2010 yılından bugüne kadar yaya ölümlerinde büyük bir azalma meydana geldi. 2021 ve 2030 yılları arasında İçişleri Bakanlığımızın trafik kazalarını azaltmak maksadıyla aldığı tedbirlerle bunun yüzde 50 azaltılması planlanıyor. 2021-2050 arasında da sıfır can kaybına getirilmesi yolunda Bakanlık, polis ve jandarma ekiplerimizle gayret içerisinde olacağız. Çocuklarımız bugünden eğitime başlar, büyüklerimiz de buna uyarsa bu hedeflere ulaşmak hayal değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan