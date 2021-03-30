Başkentte "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Başkentte 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ankara'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ankara'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

Türkiye genelindeki uygulama çerçevesinde, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin, yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Başkentte de yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına yönelik Bağlıca İlköğretim Okulunda jandarma personeli tarafından genel trafik kuralları ve trafikte yaya önceliği hakkında bilgi verildi.

Okul bahçesine kurulan karayolu parkuru ve yaya geçidinde senaryo gereği yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar anlatıldı.

Öğrenciler, "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" ve "Önce yaya" yazılı pankartlar taşıdı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla, "Yayalar kırmızı çizgimiz" sloganıyla bu algıyı geliştirmek için öğrencilere Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 200 bin personelin eğitim verdiğini bildirdi.

Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin düzenlendiğini anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yaklaşık yüzde 38 oranında 2010 yılından bugüne kadar yaya ölümlerinde büyük bir azalma meydana geldi. 2021 ve 2030 yılları arasında İçişleri Bakanlığımızın trafik kazalarını azaltmak maksadıyla aldığı tedbirlerle bunun yüzde 50 azaltılması planlanıyor. 2021-2050 arasında da sıfır can kaybına getirilmesi yolunda Bakanlık, polis ve jandarma ekiplerimizle gayret içerisinde olacağız. Çocuklarımız bugünden eğitime başlar, büyüklerimiz de buna uyarsa bu hedeflere ulaşmak hayal değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Merve Dizdar Merve Boluğur
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:45:22. #1.14#
title