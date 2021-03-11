Başkentte yasa dışı yoldan silah satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Başkentte yasa dışı yoldan silah satmaya çalışan şüpheli yakalandı

11.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:59
Başkentte yasa dışı yoldan silah satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yasa dışı yoldan silah temin eden ve satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yasa dışı yoldan silah temin eden ve satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suç/faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, Mamak Misket ve Şahintepe mahallelerinde A.S'nin yasa dışı yoldan silah temin ettiği ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli A.S'nin ev, iş yeri ver aracında yapılan aramalarda tabanca, 2 fişek, ruhsatsız av tüfeği, Osmanlı dönemine ait 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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