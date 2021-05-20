Başkentte yasa dışı gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı

Mamak ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.

Mamak ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, terör örgütü TKP/ML kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle izinsiz anma gösterisi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Terör örgütü ve kurucusu lehine slogan atan ve polise direnen gruptan 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan