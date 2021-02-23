Başkentte yarın 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak
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Başkentte yarın 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak

23.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:18
Başkentte yarın 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın 326 eğitim tesisinin açılışının yapılacağını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın 326 eğitim tesisinin açılışının yapılacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Şahin, 2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin yarın saat 13.00'te açılışının yapılacağını belirtti.

Vali Şahin, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, video konferans yöntemiyle üç ayrı noktadaki okullarımıza bağlanarak toplu açılışları yapılacak olan 326 eğitim tesisi Ankara'ya hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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