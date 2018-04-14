Başkentte Yankesicilere "Penguen" Operasyonu

Başkentte, yalnız ve yaşlı kişilerden yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve yankesicilik şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 1,5 ay süreyle yürütülen çalışma sonucunda, liderliğini "Penguen" lakaplı Ercan K'nin yaptığı suç örgütünün, Cebeci Asri Mezarlık çevresinde 16 yankesicilik olayına karıştığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ayhan Y'nin ise Ayaş Açık Cezaevi'nde hükümlü olmasına rağmen özel izinle çıkarak 3 ayrı yankesicilik olayına katıldığı öğrenildi.