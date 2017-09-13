Başkentte Yangın İtfaiyeyi Alarma Geçirdi

- Başkentte yangın itfaiyeyi alarma geçirdi



ANKARA - Başkentte Ulus Devlet Hastanesi yanında bulunan çok katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi, Ulus Rüzgarlı sokak'ta bulunan Devlet Hastanesi yanındaki binanın çatı kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.