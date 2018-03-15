Başkentte Yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Süngübayırı Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri sokağa çıkarken, yangın hasara yol açtı.