Başkentte Yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir apartmanın kalorifer dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.



Alına bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın kalorifer dairesinde yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Apartman sakinleri, dumanın binayı sarması üzerine kendilerini sokağa attı. Yangın, maddi hasara yol açtı.