Başkentte Yangın

Ankara Ulus Devlet Hastanesi yakınında bulunan 7 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.



Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İş merkezinin önündeki ağacın dalları, itfaiye erlerinin merdivenle çatıya ulaşmasına engel olduğu için elektrikli testereyle kesildi.



Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevre binalar ile Ulus Devlet Hastanesine sıçramadan söndürüldü.