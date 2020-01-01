: Başkentte yangın: 4 ölü (8)

01.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:29

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, kimileri de bağırarak yardım istedi. Bu sırada yardıma koşan bazı vatandaşlar apartmanda oturanları, zillerine basarak uyandırmaya çalıştı.

İçeriye girmeye çalışan bazı vatandaşlar, dairenin tamamını saran alevler ve küçük çaplı patlamalarla panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar balkon ve pencerelere çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, evdeki iki kişiyi dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri içeriden çıkarılan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirlerken diğerini ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti.

Binadaki yoğun dumanı tahliye edip içeri giren itfaiye ekipleri, iki kişinin daha cesediyle karşılaştı. Bu arada yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Binanın üst katlarında oturan ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi de sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangında ölen 4 kişinin isimleri belirlendi

Yangının çıktığı dairenin sahibi Hüseyin Koçer'in, yangın sırasında oğlunun evinde misafirlikte olduğu öğrenilirken, yangında ölenlerden birinin, Koçer'in torunu Semih Aktaş olduğu tespit edildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin Semih Aktaş'ın arkadaşları Seyfi Güngör ve Naci Cankurtaran ile binada oturan Rahmi Yozgat olduğu belirlendi.

Evde inceleme yapan ekipler yangının elektrik sobasından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mamak'ta yılbaşı eğlencesine katılan Aktaş'ın, ailesinden habersiz saat 04.00 sularında arkadaşları ile dedesinin evine geldiği iddia edildi.

Evde mahsur kalan genci kurtarmaya çalışırken ölmüş

Bu arada yanan evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırması üzerine binanın üst katında oturan Rahmi Yozgat'ın aşağı inerek yardım çağrısında bulunan genci kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yozgat'ın alevler içindeki daireye girmeye çalıştığı sırada yoğun dumandan etkilenip yere düştüğü, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kapının yanında hayatını kaybettiği belirlendi.

Komşuları yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı

Yangının çıktığı binanın arkasındaki apartmanda oturan Emre Doğan, saat 05.30 sıralarında duyduğu feryat sesleri üzerine uyandığını söyledi. Binadaki yangını görerek hemen itfaiyeye haber verdiğini ve olay yerine koştuğunu anlatan Doğan, yoğun dumandan dolayı apartmana giremediğini anlattı. Yangının çıktığı dairenin demir parmaklıklarla çevrili penceresinden bir genci gördüğünü aktaran Doğan, üst katlarda oturanları da zillerine basarak uyandırmaya çalıştığını kaydetti.

15 gün sonra askere gidecekmiş

Yangın sonrası olay yerine gelen ölen kişilerin yakınları fenalık geçirdi. Yangında hayatını kaybeden ev sahibinin torunu Semih Aktaş'ın 15 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Aldıkları acı haberle yıkılan Aktaş'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: AA

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