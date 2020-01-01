Başkentte yangın: 3 ölü (1)
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Başkentte yangın: 3 ölü (1)

Yangın çıkan apartman Dumandan etkilenenlerin apartmandan çıkartılması İtfaiye ekiplerinin çalışması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

01.01.2020 07:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:45
Başkentte yangın: 3 ölü (1)

Yangın çıkan apartman

Dumandan etkilenenlerin apartmandan çıkartılması

ekiplerinin çalışması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Başkentte yangın: 3 ölü (1)
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