Başkentte yağmur ve kar hayatı olumsuz etkiliyor
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Başkentte yağmur ve kar hayatı olumsuz etkiliyor

13.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:46
Başkentte yağmur ve kar hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'da yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ankara'da yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sabah erken saatlerde başlayan yağmur kentin bazı kesimlerinde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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