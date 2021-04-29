Başkentte yabancı uyruklu pazarcının üzerinde 840 uyuşturucu hap bulundu
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Başkentte yabancı uyruklu pazarcının üzerinde 840 uyuşturucu hap bulundu

Başkentte yabancı uyruklu pazarcının üzerinde 840 uyuşturucu hap bulundu
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Başkentte, üzerinde 840 uyuşturucu hap bulunan yabancı uyruklu pazarcı gözaltına alındı.

Başkentte, üzerinde 840 uyuşturucu hap bulunan yabancı uyruklu pazarcı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Ali Özbek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu A.M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, Etlik Mahallesi'ndeki bir semt pazarında tezgahtar olarak çalışan A.M.A'nın üzerinde 840 captagon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanmadı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin aynı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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