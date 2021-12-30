Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ta faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 30 kişiden 23'ü gerçekleştiren eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da terör örgütü Deaş'ta faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 30 kişiden 23'ü gerçekleştiren eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin bazılarının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunma üzere gönüllü oldukları öğrenildi. - ANKARA

Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı

Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı

Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title