Başkentte vinç işletmecileri, Mehmetçiğe destek konvoyu düzenledi

29.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:32

Ankara'da araçlarıyla konvoy yapan vinç işletmecileri, Mehmetçiğe destek verdi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir araya gelen vinç işletmecileri, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak, Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evinin önüne kadar birlik ve beraberlik konvoyu düzenledi.

Mehmetçiğe destek sloganları atan gruptakilere, vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden bayrak sallayarak destek verdi.

Gruptakilerden Sinan Kömür, yaptığı açıklamada, şehit olan askerlerin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin ailelerine destek için toplandık. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine de başsağlığı dileriz. Biz, 15 Temmuz'da da bu şekilde konvoy düzenledik. Her zaman şehit ailelerinin yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA