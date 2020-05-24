Başkentte Vefa Sosyal Destek Grubu şeker ve kolonya ikram edecek Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, bayramın birinci günü 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin olduğu saatlerde şeker ve kolonya ikram edecek.

Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, bayramın birinci günü 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin olduğu saatlerde şeker ve kolonya ikram edecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 13.00 itibarıyla Kuğulu Park, Meclis Parkı, Aşkabat Caddesi (Bahçelievler Camisi Önü) ve Bahattin Dinçmen Parkı'nda şeker ve kolonya ikramı yapılacak. Motosikletli ekipler de belirlenen adreslere bayram tatlısı dağıtacak. Kaynak: AA