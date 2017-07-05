Başkentte Uyuşturucuyla Mücadelede 6 Aylık Bilanço

Ankara'da bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, hakkında işlem yapılan 2 bin 76 kişiden 687'si tutuklandı.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgiler paylaşıldı.



Buna göre, söz konusu tarihlerde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak" suçlarını içeren 33 olay meydana geldi.



Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan bin 50, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 943, diğer suçlardan ise 83 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Şüphelilerden 687'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 232'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin bin 19'u emniyetten, 109'u savcılıktan ve 29'u görülen davaların ardından serbest bırakıldı.



Aramalarda ele geçirilenler



Ekiplerce adreslerde, araç ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda, 506 kilogram 301 gram esrar, 22 kilogram 995 gram eroin, 13 kilo 266 gram skunk, 8 kilogram 323 gram kokain, 1 kilogram 448 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram 358 gram metamfetamin, 967 gram Afyon sakızı, 570 gram salvia divinorium, 88 bin 805 uyuşturucu hap, 2 bin 402 sentetik hap ve 402 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Yakalananlar arasında ayrıca 43 hassas terazi, 3 uyuşturucu düzeneği, 39 tabanca, 21 av tüfeği, 5 uzun namlulu silah, 6 kurusıkı tabanca, 968 tabanca fişeği, 481 uzun namlulu silah fişeği, 44 av tüfeği fişeği, 13 kurusıkı fişek, 72 şarjör, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirtilen 1 milyon 255 bin 790 lira, 3 bin 731 dolar ve 450 avro da yer aldı.