Başkentte Uyuşturucuyla Mücadele
Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 42 kişi tutuklandı.
Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 42 kişi tutuklandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-18 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, 955 gram esrar, 1 kilo 214 gram eroin, 545 gram kokain, 7 kilo 300 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 359 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 23 gram afyon sakızı, 3 gram amonyak ile 2 bin 866 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100, bulundurma ve benzer suçlardan ise 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 42'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bir tabanca, bir şarjör, 5 hassas terazi, 3 mermi, bir av tüfeği, 15 av fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 12 bin 15 liraya el konuldu.