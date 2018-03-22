Başkentte Uyuşturucuyla Mücadele

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 42 kişi tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-18 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 955 gram esrar, 1 kilo 214 gram eroin, 545 gram kokain, 7 kilo 300 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 359 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 23 gram afyon sakızı, 3 gram amonyak ile 2 bin 866 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100, bulundurma ve benzer suçlardan ise 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 42'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bir tabanca, bir şarjör, 5 hassas terazi, 3 mermi, bir av tüfeği, 15 av fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 12 bin 15 liraya el konuldu.