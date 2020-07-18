Başkentte uyuşturucu zanlısı 6 kişi gözaltına alındı Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 kilo 400 gram eroin, 2 hassas terazi ve 3 bin 565 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA