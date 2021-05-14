Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

M.A'nın 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu temin ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, zanlıya ait adresi takibe aldı.

Zanlının 06 KG 612 plakalı otomobillini takip eden ekipler, M.A'nın uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Ekipler, M.A. ile zanlıya yardım ettiği öne sürülen A.Ş, K.İ. ve G.U'yu gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, piyasa değeri 60 bin lira olduğu öğrenilen 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Pompalı tüfekle dehşet saçtı; 3 ölü, 2 yaralı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı; 3 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:40:19. #1.16#

title